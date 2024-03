Indian Wells | Alcaraz batte Sinner in semifinale | il colpo decisivo con cui fa fuori Jannik | Guarda

(Di domenica 17 marzo 2024) Carlosha battutonelladiin California. L'altoatesino ha interrotto così la sua serie positiva di vittorie da inizio anno. Lo spagnolo, dopo aver ceduto il primo set 6-1, ha dominato nel secondo set 6-3 e nel terzo 6-2. Per il campione italiano si tratta della prima sconfitta dopo 19 vittorie consecutive tra il 2023 e il 2024. Per, tra l'altro, fallisce così anche l'assalto al secondo posto del ranking Atp: resta al terzo posto, mentremantiene la posizione alle spalle del numero 1, Novak Djokovic. Nel corso del match a due facce, l'azzurro domina il primo set inanellando 5 game di fila dall'1-1. Il servizio nel primo parziale funziona (71% di prime palle). Quando ...

Jannik Sinner gioca la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro lo spagnolo Carlos Alcaraz . In palio il posto in finale e il ranking di n. 2 nella classifica Atp (corriere)

Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nel torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis: l’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells , in California, vedrà protagonista lo spagnolo Carlos ... (oasport)

Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells dallo spagnolo Carlos Alcaraz , che vince 1-6, 6-3, 6-2 in 2h05' e frena la corsa ... (dayitalianews)

Sinner-Alcaraz, gli highlights della semifinale di Indian Wells - Si ferma nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells la striscia di 19 vittorie consecutive di Jannik Sinner, fermato da Carlos Alcaraz che ha giocato la migliore partita stagionale dopo un ...sport.sky

Sinner battuto in semifinale Indian Wells, Alcaraz ferma la corsa di Jannik - Jannik Sinner sconfitto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che vince 1-6, 6-3, 6-2 in 2h05' e frena la corsa dell'azzurro. Sinner perde il primo match dopo ...adnkronos

Tennis, Alcaraz batte Sinner ed è in finale a Indian Wells - (ANSA) - ROMA, 17 MAR - Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set Jannik Sinner nella semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California. L'azzurro ha vinto il primo set 6-1 ...sport.tiscali