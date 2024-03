Indian Wells 2024 | Medvedev | “Contro Alcaraz devo provare ad entrare nella sua testa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) “Stava giocando in modo fantastico e non sapevo cosa fare, quindi tutto quello che ho fatto è statoa cercare soluzioni. Anch’io ho giocato bene, ma lui ha avuto un piccolo calo all’inizio del secondo set, il che mi ha dato un po’ di fiducia. Sono felice di aver trovato lemisure e di essere riuscito ad avere la meglio nonostante la sua ottima partita”. Lo ha detto Daniildopo la vittoria in semifinale su Tommy Paul e l’accesso per il secondo anno consecutivo alla finale di. L’ostacolo nell’ultimo atto sarà rappresentato ancora una volta da Carlos: “Sedare più del 100%? Sì, penso di sì – ha aggiunto il n.4 del mondo – Se vorrò vincere dovrò pensare a qualcosa dal punto di vista tattico ea fare ...