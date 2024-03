Incubo Fiorentina | Barone in ospedale d’urgenza | rinviato il match contro l’Atalanta

(Di domenica 17 marzo 2024) Laricade in ungià vissuto qualche anno fa. Joeè stato colpito da un improvviso malore e la partitarinviata. Sono passati poco più di sei anni dalla morte di Davide Astori e laè costretta ancora una volta a vivere unsimile. Durante la riunione tecnica in vista del, infatti, i giocatori sono venuti a conoscenza del malore che ha colpito il direttore generale Joein ritiro. Il dirigente viola è stato trasportatoal San Raffaele di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sotto shock tutto l’ambiente del club toscano tanto che la società ha chiesto e ottenuto il rinvio a ...

