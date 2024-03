Incidenti SS100 | 7 morti in 4 mesi | pronto esposto in Procura

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 17 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano“Settein quattro, più i feriti. L’ennesimo mortale sulla statale 100 si può solo commentare così: ennesima tragedia annunciata, ennesima passerella politico-elettorale. Sono parole molte dure ma mai come i tempi che ora seguiranno”. Lo dichiara in una nota Vanni Caragnano, presidente del comitato Strade Sicure, dopo l’incidente in cui sono morte tre persone, e altre tre sono rimaste ferite, questo pomeriggio in provincia di Taranto, nei pressi di Mottola. “Avevamo – aggiunge – avvisato tutti, dal Comune di Mottola fino al ministero delle Infrastrutture e i Trasporti già da tempi non sospetti: nella malaugurata ipotesi che dovesse esserci un altro incidente grave, presenteremo il nostro dossier in forma dialladella Repubblica di Taranto.Ora basta”. “Se non agisce la ...