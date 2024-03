Incidente SS100 | vittime giovanissime dell’ennesima tragedia | tornavano da un raduno

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 17 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSono tre ragazzi giovanissimi, lesulla Strada Statale 100. Si tratta di un ragazzo di 32 anni e due ragazze di 26 e 23 anni, originari di Vibo Valentia, in Calabria. I giovani, a bordo di una Peugeot, stavano rientrando in Calabria da undi cosplayer quando, all’altezza dello svincolo per Mottola, si sono scontrati frontalmente con una BMW sulla quale viaggiava una famiglia di tarantini, composta da genitori e un bambino. I tre sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e non verserebbero in pericolo di vita. Sul posto Carabinieri della compagnia di Massafra, polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.