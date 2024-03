Incidente con la motozappa | muore carabiniere in pensione nel Materano

ROSA' (VICENZA) - Finisce con l' auto contro un muretto : macchina sfasciata e ragazza ferita. L' Incidente è avvenuto nella notte di domenica 17 marzo, intorno alle 3.20, in via... (ilgazzettino)

Un Incidente in montagna sabato ha coinvolto un elicottero del 118. Il mezzo è partito da Borgosesia per effettuare un soccorso alla Capanna Margherita del Monte Rosa e lì è precipitato . Secondo ... (thesocialpost)

Quattro cinghiali invadono la A24, un’auto li prende in pieno e va a fuoco: salvo il conducente - Nella serata di ieri una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo interveniva nel comune di Colledara, al km 142 dell'autostrada A24, sulla carreggiata in direzione Roma, a seguito di un part ...rete8

Schianto tra un’auto e un gruppo di cinghiali in A24: mezzo a fuoco, 25enne in ospedale - a seguito di un Incidente stradale. Una Ford Fiesta, con alla guida un ragazzo 25enne del posto, entrava in collisione con un gruppo di quattro cinghiali che stava attraversando l’autostrada. A causa ...ekuonews

Matera, Incidente con la motozappa a Policoro: muore carabiniere in pensione - Un 66enne, carabiniere in pensione, è morto oggi, 17 marzo, in un Incidente in un terreno di sua proprietà in via Angeli della strada a Policoro, in provincia di Matera.adnkronos