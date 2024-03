Incidente aereo | l’elicottero è precipitato con quattro persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 17 marzo 2024) Unin montagna sabato ha coinvolto un elicottero del 118. Il mezzo è partito da Borgosesia per effettuare un soccorso alla Capanna Margherita del Monte Rosa e lì è. Secondo quanto riferito, non ci sono feriti gravi tra lea bordo. Non è ancora chiaro come mai il mezzo abbia perso quota. Il rifugio Capanna Regina Margherita si trova a 4.556 metri d’altezza. Tutte le 4a bordo (pilota, tecnico del Soccorso alpino, tecnico di volo e cinofilo) sono in buone condizioni e sono state trasportate in ospedale in codice verde. L'articolo proviene da The Social Post.