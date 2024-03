Incidente a Nuoro | morto un neonato di 3 mesi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – Undi treha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto in provincia di. Il piccolo viaggiava nel sedile posteriore di una Fiat Panda assieme alla madre, estratta dalle lamiere in gravissime condizioni dopo l'. Sono in pericolo di vita anche altre due donne che occupavano i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.