Inchiesta codice interno, per la commissione antimafia c’è il via libera: Rossi in audizione dopo il riesame - Prima le udienze del riesame, poi l’audizione. Il procuratore capo della repubblica di Bari, Roberto Rossi, secondo fonti vicine alla commissione parlamentare antimafia, ha dato ...quotidianodipuglia

Roma, dipendente licenziata: l’Inchiesta della Figc si allarga. In 40 tremano per il filmato hot - I contorni esatti del sex-gate che scuote la Roma Calcio sono ancora tutti da chiarire. E a rischiare sanzioni sportive e non, non è solamente il baby-calciatore della Primavera che ...ilmattino

Inchiesta Milan, è caccia a “mister X”: chi è il mediatore tra RedBird e PIF - In casa Milan continuano le indagini della procura. In particolare occhio a questo personaggio ancora nell'ombra.milanlive