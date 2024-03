In vantaggio siamo arretrati troppo Ma il pareggio andava difeso meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Mimmo Di Carlo mastica amaro. Il tecnico ciociaro pregustava unche avrebbe dato continuità ai risultati della sua squadra che invece adesso deve tornare a guardarsi alle spalle. "Era una trasferta ostica contro una buona squadra che gravita in zona playoff, lo sapevamo – spiega l’allenatore della Spal –. Peccato per i gol subiti nei minuti di recupero dei due tempi che ci sono costati la sconfitta, anche se a tratti i nostri avversari hanno avuto il predominio del gioco. Nel calcio bisogna fare gol e non subirli, però è un vero peccato aver incassato quel gol prima dell’intervallo sugli sviluppi di un fallo laterale e a pochi minuti dal triplice fischio in seguito ad un rinvio del portiere. Sono state due ingenuità che hanno portato ad un incidente di percorso che può capitare: poteva andare bene a noi, invece è andata bene ai nostri avversari. La squadra ...