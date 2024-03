«In un podcast racconto la vita di un bergamasco in Danimarca»

“Storie di Storie” di donne. Il racconto delle lavoratrici - Nell’archivio storico del Comune di Lucca va in scena un affascinante intreccio di vicende femminili che risveglierà la memoria di un’epoca passata, ma mai dimenticata. Dal 21 al 27 marzo, il ...lanazione

Dai gol alla gloria alla cocaina. Tutta la verità di Francesco Flachi nel podcast Gedi. “Ho buttato via tutto, non fate come me” - E’ disponibile sulle piattaforme audio il nuovo podcast Gedi di Flachi, ex numero 10 della Sampdoria, scritto a quattro mani col genovese Matteo Politanò ...ilsecoloxix

podcast: LIVE, BAR SPORT: Carlo Pernat ci racconta i dietro le quinte del GP del Qatar - Ascolta dai circuiti di tutto il mondo il racconto di ciò che accade dietro le quinte dei Gran Premi in compagnia di Paolo Scalera, Matteo Aglio, Carlo Pernat e dei loro ospiti ...gpone