In Liguria il Torneo delle Regioni ’24 La carica di Ghidotti

(Di domenica 17 marzo 2024) Conto alla rovescia per il2024. In partenza l’interessante competizione in cui quattro rappresentative di ogni regione si affronteranno in undella durata di una settimana. Nello specifico, la blasonata kermesse calcistica è riservata alle Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili dei 18 Comitati Regionali e dei CPA di Bolzano e Trento, riunite in un unico grande evento che si terrà indal 23 al 29 marzo. I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti avranno l’opportunità di vivere un momento di networking. Un evento molto sentito che dal lontano 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove fasce d’età, mantenendo il fascino di sempre. Genova e Savona location d’eccezione dell’evento. Le fasi finali si terranno infatti a Genova, fino alla finale ...

