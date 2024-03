In Francia una punizione esemplare Picchia l’arbitro | 30 anni di stop

(Di domenica 17 marzo 2024) Trent’di squalifica per averto: è molto più chela pena comminata a un giocatore dei campionati amatoriali di calcio in. Mentre la Ligue 1 è stata al centro di diversi episodi di violenza anche da parte dei tifosi nel corso della stagione, di uno dei quali ha fatto le spese anche il nostro Fabio Grosso quando guidava il Lione, dai campionati minori arriva una sentenza senza precedenti. Un giocatore del Champigny, nei campionati dilettantistici, ha ricevuto una sospensione di 30per averto il direttore di gara e un assistente dopo essere stato espulso. La partita è stata disputata a gennaio, come riporta Le Parisien. La commissione disciplinare della Val-de-Marne, dipartimento francese della regione ...

Eccellenze Meridionali Francia , fa la spesa al supermercato e svela il prezzo : "Ecco quanto costa una busta intera di cibo" Fare la spesa in Francia è conveniente o no? Questo video su TikTok rivela ... (eccellenzemeridionali)

Meloni ora cerca la sponda di Biden, ma Farnesina e Difesa si ritrovano divise - ROMA. Il vertice di venerdì a Berlino sul dossier Ucraina, organizzato nel formato del “Triangolo di Weimar”, tra Polonia, Germania e Francia, ha lasciato un certo senso di inquietudine all’interno ...ilsecoloxix

Macron: “La Francia potrebbe intraprendere operazioni sul terreno contro le forze russe” - Il presidente francese Emmanuel Macron ha sollevato la possibilità di condurre operazioni terrestri contro le forze russe, se necessario, per contrastare la loro azione in un conflitto. Questa dichiar ...online-news

LIVE Francia-Inghilterra 33-31, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: secondo posto per i transalpini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 Grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22.47 Al termine di un match bellissimo e combattutiss ...oasport