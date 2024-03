In Francia l' aborto ora è un diritto

(Di domenica 17 marzo 2024) Laè il primo Paese al mondo ad aver inserito ilall’nella Costituzione. È una scelta legittima di chi la compie. Ma sconcerta quando il «no alla vita» lo pronuncia un’intera società. Prima nel mondo, con orgoglio giacobino, laha inserito ild’nella Costituzione. A larga maggioranza, compresa una cospicua fetta della destra lepenista. Tanti esultano, molti tacciono, rari osano dissentire. Resta in solitudine la Chiesa cattolica a considerare un valore non negoziabile ilalla vita, fino a reputare l’un omicidio, per dirla con Papa Francesco. L’è diventato unpiù sacro e inviolabile della nascita e della vita. Parafrasando un noto detto, primum ...

