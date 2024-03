In 5mila alla marcia per Don Diana | gli scout | “Uno di noi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiOltre cinquemilaprovenienti da tutta la Campania e da diverse regioni d’Italia hanno partecipatoper dontenutasi per le strade di Casal di Principe (Caserta) e conclusasi nel piazzale davanti al cimitero, dove c’è la tomba del sacerdote vittima dei clan. “Donera uno di noi” gridano glicon gli inconfondibili fazzolettoni blu; già da ieri in oltre settemila hanno invaso la città di donnel trentennale dell’uccisione, per testimoniarne l’esempio di martire della legalità e di simbolo “troppo importante” per i più giovani. Donera, e nel suo percorso faceva da educatore oltre che da “pastore di anime”; e proprio gli, con la loro ...