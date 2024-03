Impatto dei social media su bambini e adolescenti | una crisi di salute mentale

(Di domenica 17 marzo 2024) Nel 2023, il chirurgo generale Dr. Vivek Murthy ha emesso un avviso suie sulladei giovani. Ha chiesto che le aziende tecnologiche e altri lavorino insieme per comprendere meglio il pienodeisu, il cui cervello è ancora in via di sviluppo. Uno studio su 6.595statunitensi pubblicato su JAMA Psychiatry ha concluso che coloro che trascorrono più di tre ore al giorno suipotrebbero essere maggiormente a rischio di problemi di. I giovani non dovrebbero “ignorare il messaggero” quando non si sentono bene emotivamente, secondo il dottor Pete Loper ...

Un questionario anonimo per misurare quanto e come Bologna è cambiata fino a ora. Dal 15 febbraio Cgil Bologna e Imola e Ires Emilia-Romagna, in collaborazione con Piazza Grande, Reti studentesche e ... (ilfattoquotidiano)

L’allenatore dell’ Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto: “Sicuramente dovremo modificare alcune cose per ... (sportface)

Genova, via ai lavori di difesa della costa: a Nervi la diga, a Voltri la sabbia - Aster poi dovrà affidare all’esterno la realizzazione materiale della barriera sommersa, visto che non dispone dei mezzi per eseguire i lavori. Anche a Voltri i lavori sono affidati ad Aster. E il ...ilsecoloxix

C’è posta per il ministro. Il ’caso’ Villa Caprile torna in Parlamento. Altra interrogazione - A firmarla sono i deputati del gruppo Alleanza Verdi Sinistra in merito alla riqualificazione dei Giardini storici. Nel mirino la Provincia.ilrestodelcarlino

Barbara Belvisi: “Progetto serre per vivere su Marte (e stare meglio sulla Terra)” - Con più resa, meno Impatto. Capsule autosufficienti (già in funzione a Parigi ... C'è molta Italia. "È italiano uno dei nostri ingegneri aerospaziali, Matteo Devecchi, ECLSS Simulation Engineer (Ndr: ...laprovinciapavese.gelocal