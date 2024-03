Il vescovo di Odessa | Negoziati impossibili con chi vuole distruggerci Il Papa venga a vedere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Panettiere La comprensione non si nega a nessuno, figurarsi al, ancor più se s’indossa l’abito talare, ma, "anche se capisco e apprezzo il suo sforzo per fermare la carneficina di soldati, noi ucraini non ci arrendiamo, non possiamo farlo". A Francesco ildi, Stanislav Šyrokoradjuk (foto sotto), concede "di essere stato provocato dall’intervistatore svizzero che gli chiedeva della bandiera bianca", il presule rigetta poi con fermezza l’idea che "il Santo Padre sia un filoputiniano", per il resto, però, respinge qualsiasi ramoscello d’ulivo sul confitto con Mosca. "Negoziare? E con chi? Con gli assassini che ci hanno invaso?", le domande cadono retoriche prima dell’affondo: "Se ilfosse venuto in Ucraina, avrebbe avuto una visione più chiara di quello che sta succedendo". Intanto, nella Perla ...