Il Vaticano apre un' indagine sui dossier di Striano & Co Caccia agli spioni

(Di domenica 17 marzo 2024) Glidell'Antimafia nelle stanze vaticane. Adi segreti, di tracce informatiche diventati scandali, ditenuti segreti finché l'inchiesta di Perugia non ha scoperchiato il Vaso di Pandora sulla fabbrica delle informazioni abusive raccolte da;Co. Quella cabina di regia, capace di inquinare determinati momenti della vita politica e democratica del Paese, non si è limitata a diventare la clava contro il nemico da fermare a colpi di attacchi sistematici della stampa, ma ha oltrepassato i confini nazionali, con la sua longa manus all'ombra di quel Cupolone intriso da secoli di segreti. Quella San Pietro inondata da scandali, dintrighi misteriosi della Cristianità che mai hanno scalfito l'impero costruito da Pietro. La Chiesa di Papa Francesco, ...

(Adnkronos) – Il Papa , apre ndo l' Anno giudiziario davanti al Tribunale Vaticano , ancora una volta si scusa per non potere leggere il discorso affidato al collaboratore mons. Ciampanelli: "Ho ... (periodicodaily)

Il pontefice, colpito da bronchite, chiede di leggere a un collaboratore: "Ho preparato un discorso ma come si vede non sono in capacità di leggere" Il Papa , apre ndo l' Anno giudiziario davanti al ... (sbircialanotizia)

Aperte le iscrizioni per la prima Giornata mondiale dei bambini: 50 posti per la Diocesi di Savona - Savona. Il 25 e 26 maggio avrà luogo la prima Giornata Mondiale dei Bambini, dedicata ai bambini e alle bambine di età compresa fra i 6 e i 12 anni, promossa da papa Francesco e organizzato dal Dicast ...ivg

Cottafavi e Zurlini, Skorecki , la casa editrice Nerbini e The Green Border nell’ultimo numero di Cabiria - Il n. 205 di Cabiria Sudi di Cinema, l’ultimo del 2023 del periodico quadrimestrale edito dal Cinit Cineforum Italiano, si apre con il Laboratorio “Cottafavi e Zurlini: appunti per un Gesù africano”.nonsolocinema

Macron sulla guerra in Ucraina: "Faremo il necessario per evitare che vinca la Russia" - Emmanuel Macron rivendica le sue parole e, anzi, insiste e le rafforza: «Noi abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non deve vincere», ha affermato il presidente francese in un'intervista a telegio ...lastampa