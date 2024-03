Il tennis femminile italiano in ascesa | Elisabetta Cocciaretto trionfa a Charleston | terzo titolo WTA 125

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Non solo Sinner: il nuovo corso delpassa anche per i successi delle ragazze. Se Jasmine Paolini si è fermata nei quarti a Indian Wells, dopo aver vinto il 1000 di Dubai, ierisi è aggiudicata il ‘Fifth Third’, torneo Wta 125. La 23enne di Fermo, che prima del successo di ieri era al numero 60 del ranking, in finale si è imposta con il punteggio di 6-3, 6-2 sulla russa Diana Shnaider, n.74 Wta. Per l’azzurra si tratta del suoWTA 125 dopo San Luis Potosi 2023 e Tampico 2022.