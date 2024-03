Il riscatto di Mazzafame passa anche da un concerto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) C’èil Laboratorio di quartierenell’organizzazione del “concorso musicale primo maggio Altomilanese“. L’associazione presieduta da Nino Tola (nella foto) avrà l’occasione di portare il proprio saluto, con la segretaria Lucia Bertolini. La gara, promossa da Cgil Cisl Uil territoriali, si terrà al Parco Falcone Borsellino. Sono stati selezionati, tra tutte le richieste pervenute, 8 gruppi musicali del nostro territorio e pertanto le iscrizioni sono ufficialmente chiuse: sono EffettoDomino, Homecoming125, Le Vite degli Altri, M.E.A. Culpa, Noise laB band, Reparto Grandi Stonati, The Concrete e The Wetdogs. L’organizzazione si avvaledella collaborazione della Uildm, con l’intervento del presidente nazionale Marco Rasconi, e il presidente Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) Alessandro Manfredi, ...