Il rinvio di Atalanta-Fiorentina non cancella il ricordo di Emiliano Mondonico

(Di domenica 17 marzo 2024) ALLO STADIO . La partita tra, rinviata per un grave malore che ha colpito il dirigente viola Joe Barone, doveva essere l’occasione per ricordare. Lo striscione appeso in viale Giulio Cesare, presente anche la figlia Clara.

Atalanta-Fiorentina , in programma quest’oggi alle 18, potrebbe non giocarsi. La gara è a rischio rinvio: Ecco il motivo RINVIO – Atalanta-Fiorentina potrebbe non giocarsi. Il motivo è il malore ... (inter-news)

Lavori Gewiss Stadium, ora tocca al parcheggio in casa Atalanta - L’Atalanta continua i lavori a pieno regime per quanto riguarda la Curva Sud Morosini del Gewiss Stadium di Bergamo Se ieri non si è potuto parlare di campo per i fatti riguardanti Barone prima di ...calcionews24

Trovatela voi la data del recupero coi viola: campionato falsato - Ora, però, trovatela un po’ voi la data per recuperare Atalanta-Fiorentina. Le due squadre hanno in ... ogniqualvolta si renda necessario un rinvio, come quello disposto dalla Lega Calcio di Serie A ...calcioatalanta

Come sta Joe Barone: operato al cuore dopo il malore prima di Atalanta-Fiorentina - La Fiorentina, sconvolta dall’evento improvviso e in apprensione per le condizioni del proprio dirigente, non è nemmeno partita per il Gewiss Stadium, ha chiesto e ottenuto dalla Lega Serie A, con il ...blitzquotidiano