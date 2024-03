Il Real Madrid va con 10 punti di vantaggio nella Liga mentre Harry Kane batte il record della Bundesliga

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 17 marzo 2024) Breaking: Vinicius Junior ha segnato una doppietta regalando al10diin testa allagrazie alla vittoria per 4-2 sull’Osasuna. L’attaccante brasiliano, che questa settimana è stato oggetto di ulteriori insulti razzisti da parte dei tifosi rivali, che hanno portato il suo club a presentare una denuncia alle autorità legali spagnole, ha aperto le marcature al quarto minuto ma la capolista del campionato è stata bloccata quasi immediatamente da Ante Budimir. Dani Carvajal ripristina ildelal 18? dopo un bel lavoro in area di Federico Valverde e i gol nel secondo tempo di Brahim Diaz e Vinicius suggellano la vittoria primaconsolazione finale di Iker Munoz per i ...