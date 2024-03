(Di domenica 17 marzo 2024) Un'aggressione violenta davanti a decine di testimoni, nei pressi della stazione di Firenze, per rubare uno smartphone. Il gambiano denunciato a piede libero

Villasanta (Monza e Brianza) – Ha terrorizzato le dipendenti di una farmacia di Villasanta entrando nel negozio con la pistola in pugno e addosso la maschera di “mangiafuoco” . Il malvivente si è ... (ilgiorno)

Il tentativo di rapina in orario di chiusura. Poste Italiane ha previsto per Napoli e provincia l’introduzione di vigilanza armata e il potenziamento delle telecamere.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Un’azione rapina quella avvenuta ieri nel fast food McDonald’s di Via delle Province, a Cisterna di Latina, che ha visto due individui col volto travisato minacciare ... (dayitalianews)

Il pugno, la rapina e l'indifferenza: così un 26enne è stato aggredito dallo straniero - Scene dal far-West nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, dove un 26enne italiano è stato brutalmente aggredito da un 31enne gambiano appena fuori da un fastfood, davanti a ...ilgiornale

“Diventa ricco o muori provandoci”: i banditi della bisca che volevano imitare Vallanzasca e il rapper 50 Cent - Le rapine Secondo i pm di Torino avevano deciso di conquistarsi il piacere del lusso con le pistole in pugno. Inanellando, da gennaio 2022 a marzo del 2023, sei rapine in serie agli uffici postali, ...torino.repubblica

Napoli, rubano la bancarella di un venditore abusivo e scappano in scooter. Borrelli (AvS): “Pessima immagine per la nostra città”| VIDEO - A Napoli, in Piazza Plebiscito, un furto è diventato virale su TikTok: vittima un venditore ambulante, che si è visto sottrarre la propria bancarella da due persone su uno scooter. Il deputato di AvS ...tag24