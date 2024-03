Il Napoli con Calzona cerca di salvare la sua stagione

(Di domenica 17 marzo 2024)è il terzo allenatore stagionale del, e ha il compito specifico di risollevare lanel finale. Il modulo di riferimento è sempre il 4-3-3, con attenzione al gioco e al possesso palla. TATTICA – Il modulo di riferimento delè il 4-3-3. L’idea generale è quella di puntare sul gioco, come nella trionfale cavalcata della scorsando possesso palla, impostazione bassa e scambi corti.è il terzo tecnico che si alterna sulla panchina degli azzurri, e sembra aver ridato alla squadra qualcosa in termini di convinzione e solidità mentale. Nel periodo di Mazzarri a livello di modulo si era vista anche la difesa a tre, specialmente nei big match. L’impostazione generale era difensiva, con coperture uomo su uomo. STATISTICHE – Il ...

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! Hubo quien pensó que tras el desastre en el Metropolitano, al Inter se le había acabado ya la temporada. En Italia ya se empezaba a hablar de lo que ... (justcalcio)

Questa sera alle ore 20.45 si gioca Inter-Napoli allo Stadio San Siro. L’attuale campione d’Italia contro la futura, ossia la squadra di Simone Inzaghi. Probabile Passaggio di consegne in ... (inter-news)

"La violenza rossa porta al terrorismo" - Tollerare l’intolleranza può essere rischioso. Può sembrare un gioco di parole ma non lo è. Consentire quanto successo in questi giorni nei nostri atenei, dove a giornalisti e intellettuali è stato ...informazione

CDS - Inter-Napoli, la probabile formazione: Zielinski in panchina, dal primo minuto Traorè e Olivera - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione di Francesco Calzona, allenatore del Napoli, per la gara contro l'Inter a San Siro: "In porta c'è Meret, poi la linea a ...napolimagazine

Ecco chi erano i due nazisti che salvarono il tesoro di Montecassino - Cassino ricorda la distruzione e le battaglie di quei mesi con iniziative che andranno avanti fino a dicembre. Convegni, film, processioni, un libro. Oggi, 15 marzo, arriverà Sergio Mattarella, ma non ...repubblica