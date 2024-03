“Il mio capo mi ha scritto dopo l’orario di lavoro | ero a casa stanca e ho il diritto di riposare | l’ho bloccato” | il racconto della tiktoker diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) La storia l’ha raccontata su TikTok ed ètanon solo sul social perché ha fatto il giro dei giornali di tutto il mondo, da quelli canadesi (lei vive e lavora in Canada) a La Vanguardia. Vanessa, account @wealthxlab, racconta spesso fatti legati al mondo dell’imprenditoria e del. Stavolta la vicenda, più personale, ha appassionato molti utenti. La donna ha raccontato di essere stata contattata dal suodie sul suo telefono personale. “Sono a, e per qualche motivo lui ha sentito il bisogno di scrivermi. Pago 45 dollari al mese per avere un telefono esclusivamente per motivi di. Il mio...