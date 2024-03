Il Milan sbanca anche il Bentegodi e consolida il secondo posto

La Gas Sales Bluenergy Piacenza si impone 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-14) sul campo dell’Allianz Milano in gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023 / 2024 di Volley maschile. I ... (sportface)

Conegliano non si ferma anche con tante seconde linee in campo, Milano si sveglia e torna al successo dopo la sconfitta con Casalmaggiore e Firenze sbanca Chieri regalandosi ancora una piccola ... (oasport)