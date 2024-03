Il Milan batte il Verona e ora è secondo a +3 sulla Juventus | segnano Theo | Pulisic e Chukwueze

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilile si porta alposto a +3 punti di vantaggio. Dopo l'iniziale vantaggio nel primo tempo siglato daHernandez, i rossoneri nella ripresa raddoppiano con. Nel mezzo il super gol di Noslin per il 3-1 finale.

Si è appena concluso l’anticipo della ventunesima giornata della Serie A1 femminile di Basket e in campo sono scese Sassari e Sanga Milano . Per le sarde la chance di agganciare, almeno ... (oasport)

Vittoria amara, nel sabato zeppo di anticipi della 25ma giornata della serie A1, per l’Allianz Milano che, nel finale del match con Il Bisonte Firenze , a successo praticamente già acquisito, deve ... (oasport)

Gol di Theo, Pulisic e Chukwueze: il Milan vince a Verona, è a -13 dall’Inter - Terza vittoria consecutiva per il Milan che vince 3-1 sul campo del Verona e si porta ... si sblocca al 44' del primo tempo grazie all'azione solitaria di Theo che vince un rimpallo e batte Montipò.fcinter1908

Il Milan approfitta del pari della Juve e allunga grazie all’1-3 di Verona - I rossoneri vincono una partita non facile al Bentegodi: Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze gli autori dei goal. La prima occasione è per il Milan col cross di Theo Hernandez che non viene indirizzat ...notiziemilan

Curling: Mondiali femminili, l'Italia batte l'Estonia 8-4 - Nel centro urbano di Sydney, situato nella provincia canadese della Nuova Scozia, e' cominciata l'edizione 2024 dei Mondiali femminili di curling. L'Italia e' rappresentata dalla squadra composta da S ...napolimagazine