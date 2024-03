Il Galles ha un nuovo primo ministro | il laburista Vaughan Gething è il primo premier nero d’Europa

(Di domenica 17 marzo 2024) Per la prima volta nella sua storia, ilavrà un, ilanche nel Regno Unito e in tutta Europa. È, eletto sabato 16 marzo nel voto interno per la leadership del Partitoe.presterà giuramento mercoledì 20 marzo per prendere il posto di Mark Drakeford, 69 anni, capo del governo uscente che aveva annunciato le sue dimissioni a dicembre scorso dopo cinque anni in carica. “Oggi voltiamo una pagina nel libro di storia della nostra nazione, una storia che scriviamo insieme”, ha dichiarato all’assemblea Labour a Cardiff, capoluogo del, nato 50 anni fa nello Zambia da padre ...

