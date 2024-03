Il doppio ex di Inter-Napoli | Totore | il guerriero azzurro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilex Questa settimana ilè impegnato in un match di elevata difficoltà, affronta l’che, nonostante l’amarezza dell’eliminazione dalla Champions, resta sempre un avversario ostico e pericoloso. È pur sempre la capolista che sta ammazzando il campionato, così come fecero gli azzurri nella scorsa stagione. Stasera ci sarà il passaggio di consegna del tricolore che lascerà la gloriosa casacca azzurra per approdare su quella del biscione. Carissimi amici ho deciso di dedicare la mia rubrica a un indimenticabiledel centrocampo. Il protagonista di “Ex” è Salvatore Bagni. La complicata trattativa per portarlo aSalvatore appartiene alla storia del, del Grande, quello ...