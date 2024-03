Il Comune di Pavia nega ai sindacati l’uso di un teatro per la festa del Primo maggio “Lì solo spettacoli per bambini e famiglie”

(Di domenica 17 marzo 2024) Ladel Lavoro, il prossimo, alVolta, in un rione periferico di: era questo il piano di Cgil, Cisl e Uil, che volevano organizzare un dibattito dedicato ai temi del lavoro, seguito, nel pomeriggio, da una merenda e un concerto. Ma iconfederali si sono vistire il permesso di utilizzarlo dal. Un no che ha acceso le polemiche contro gli uffici di Palazzo Mezzabarba e la giunta di centrodestra guidata dal sindaco leghista Mario Fabrizio Fracassi. Ilha giustificato la mancata concessione delperché quelle proposte sono “attività non identificabili con gli indirizzi sociali e culturali fatti propri dall’Amministrazione comunale”. “Siamo rimasti perplessi ...

