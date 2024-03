Il commento La vittoria sarebbe stata più che meritata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Benedetti Lo Spezia gioca una buonissima partita contro la Reggiana, meriterebbe ampiamente di vincerla, ma si deve accontentare di un punto che riporta la bagarre in fondo alla classifica, soprattutto se oggi l’Ascoli dovesse battere il Lecco. Quando il pallone non vuole entrare, complice il portiere avversario in giornata di grazia, un salvataggio davanti alla linea di porta (Gondo su Hristov), palloni che escono di un nulla a fil di palo (Verde nel primo tempo e Hristov nel secondo), c’è poco da fare. Neppure se Pio Esposito al 96’ avesse centrato la porta invece di sparacchiare nella curva dei reggiani,stato gol perché l’arbitro aveva scovato un precedente fuorigioco. O come la spinta di Pio Esposito sul gol annullato a Vignali poco prima, molto simile a quella di Manzari su Hristov in Spezia-Feralpi, giudicata invece regolare. Nulla da dire ...