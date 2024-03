Il colpo magico | poi la risata in campo | Sinner-Alcaraz | il punto che in pochi hanno notato | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il sorpasso di Janniksu Carlosnon c'è stato: nella semifinale del 1000 di Indian Wells, che metteva in palio anche il numero 2 del ranking, l'azzurro si è arreso in tre set allo spagnolo. Il punteggio finale recita 1-6, 6-3, 6-2 in due ore e 5 minuti di gioco, intervallate dopo appena tre game da tre ore di sospensione per il temporale che si è abbattuto sulla cittadina californiana. Per il 22enne altoatesino anche una caduta nel terzo set con una botta al braccio che è sembrata frenarlo.ha così centrato la seconda finale consecutiva a Indian Wells in cui il russo Daniil Medvedev, già sconfitto un anno fa. Il moscovita ha battuto lo statunitense Tommy Paul 1-6, 7-6(3), 6-2. La sfida è stata a due facce:ha dominato il primo set chiuso sul 6-1 mostrando una grande condizione atletica e ...