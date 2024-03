Il Cgc fa il vuoto alle spalle La Pumas seppellita di gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) cgc viareggio 90 CGC VIAREGGIO: Gomez (Torre), Puccinelli, D’Anna, Palla, Raffaelli A., Rosi, Muglia, Balistreri, Falaschi. All.: Biancucci.FARMAE’ VIAREGGIO: Mechini (Dal Torrione), Pasavento M. Cardelli, Poletti, Rugani, Pesavento G., Pezzini, Cardella E., Carrieri. All.: Bertolucci M. Arbitro: Andrisani di Matera. Marcatori: Rosi 4’14“; Muglia 12’02“ e 19’34“ del primo tempo. Muglia 8’55“, 12’57“ e 14’39“; Balistreri 18’29“; Rosi 20’37“; Falaschi 22’57“ del secondo tempo. Note: Pubblico 300 circa. Espulso per 2’ Palla. VIAREGGIO – Il Cgc Viareggio travolge per 9-0 (primo tempo 3-0) laFarmaè e, centrando la nona vittoria (più un pareggio) in 10 partite disputate, rafforza ulteriormente il proprio primato in classifica. Biancucci non schiera Gemignani che aveva scontato le tre giornate di ...