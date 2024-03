Il centrosinistra prova a riunirsi in Basilicata | spunta il nome del dem Marrese Calenda | “Sinistra incartata | non risponde al telefono”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Dopo il passo indietro di Domenico Lacerenza, ilria trovare una convergenza su unda candidare alla presidenza della Regione. In mattinata si è tenuto un tavolo in cui si è “definito il perimetro della coalizione”, con Pd, M5s, Avs e socialisti. Il nuovo candidato potrebbe essere Piero, presidente della provincia di Matera, sostenuto soprattutto dai dem lucani. Azione e Iv sono fuori e Carlonon risparmia ironie sulla “figuraccia” degli ultimi giorni e attacca: “Dobbiamo prendere atto che non esiste in questo momento neluna candidatura per la regionea tre giorni dal deposito delle liste. In questa Regione ora non c’è un’alternativa ...