Il centrodestra unito incontra i cittadini

(Di domenica 17 marzo 2024) Questa mattina in piazza a Berra, a partire dalle 10, ilincontrerà la cittadinanza. Fratelli d’ Italia, Lega e Forza Italia, infatti, saranno presenti con un banchetto unitario. "L’intenzione – spiegano dalla coalizione – è, ancora una volta, quella di uno scambio di idee con iberresi in ordine alle principali problematiche di quel territorio. Sarà anche l’occasione per presentare l’alleanza delin preparazione delle ormai imminenti elezioni amministrative che interesseranno il Comune di Riva del Po ed Europee. Insieme a Fd’I, Lega e FI, il banchetto rappresenterà l’occasione per presentare la lista civica che appoggia l’alleanza di, denominata ‘Pensiero Libero’. Ci aspettiamo un confronto costruttivo".