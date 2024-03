Il caso Roth Nuova Pastorale milionaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Un milione di euro (e di motivi) sarebbero stati spesi da Adelphi per strappare al suo storico editore italiano Einaudi il catalogo di Philip, uno dei più grandi e controversi autori contemporanei, sicuramente, come scrive Harold Bloom, "il culmine di un enigma irrisolto nella letteratura ebraica dei secoli XX e XXI. Le complesse influenze di Kafka e Freud e il malessere della vita ebraico-statunitense produssero in lui un nuovo genere di sintesi". La casa editrice milanese si è aggiudicata un po’ a sorpresa l’asta dell’agenzia Wylie, un colpo portato a termine dal direttore editoriale (e amministratore delegato) Roberto Colajanni che nel 2021 ha preso il posto del defunto Roberto Calasso. Forse lo ha spinto nell’impresa – che Einaudi in orbita Mondadori avrebbe mal digerito – proprio quanto scriveva il suo predecessore nell’ineludibile L’impronta dell’editore ...