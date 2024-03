Il campo largo scoppia Ma Repubblica non se ne accorge

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 17 marzo 2024) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:37 Stupendo oggi: i quotidianie Stampa non si accorgono del gran casino nel, ma fanno dotti pezzi di politica estera. Geniale invece Libero: “Bollito piemontese, amaro lucano”. Corriere apre: “Voto caos nel centrosinistra”. Il Fatto: èto il Pd, non c’è più il. 06:25 Guerra, lo scoop di? Scarseggiano le armi a Kiev. Lo sappiamo da sempre! 08:00 Parola ai commensali. 08:35 Ancora sulle proteste alle università e Lollobrigida dice la verità sulla sottovalutazione. 10:37 Elkann querela Vespa per un drone. 12:00 Da leggere Davide Tabarelli sulla Stampa sui costi delle bollette. 12:28 Protesta in Confindustria per Gozzi. 13:20 Conservatori nella fossa dei sondaggi per Daily mail. 13:54 Un bel pezzo di Gianni ...