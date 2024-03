Il campo largo non è una alleanza politica L’opinione di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 17 marzo 2024) Diceva Mino Martinazzoli a metà degli anni Duemila che in Italia la “è sempre statadelle alleanze”. E cioè, al di là del sistema elettorale che di volta in volta può disciplinare il sistema politico, la costruzione delle alleanze è il postulato essenziale e decisivo per la conservazione e il rafforzamento della qualità della democrazia e per garantire la stessa credibilità delle istituzioni democratiche. Lo storico esempio resta sempre quello fornito da Alcide de Gasperi quando nel lontano 1948 e dopo la straordinaria affermazione elettorale della Democrazia Cristiana non volle dar vita a un governo monocolore ma ricercò, con tenacia e determinazione, la strada dell’con altri partiti centristi e laici per il suo esecutivo. Un monito profetico, si potrebbe dire, che ha caratterizzato l’intera storia ...