Il campo è così largo che fa en plein di figuracce

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 17 marzo 2024) 26 febbraio 2024. I risultati delle elezioni regionali in Sardegna sanciscono per poche centinaia di voti la vittoria di Alessandra Todde, espressione di Pd e M5s, sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Un successo incredibile, celebrato con eventi, foto, bottiglie di champagne e dichiarazioni al vetriolo E soprattutto una convinzione: ilgiallorosso può battere Giorgia Meloni, l’accozzaglia sinistrorsa può mandare a casa il governo e tornare al potere. Torniamo all’oggi. Sono bastate meno di tre settimane per archiviare l’entusiasmo grillino-democratico. Sì, perché ilè morto ancor prima di nascere. La prima impressionante battuta d’arresto risale a sette giorni fa in Abruzzo: l’esito delle urne ha premiato il governatore uscente di centrodestra Marco Marsilio. Battuto il rivale ...