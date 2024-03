Il 2024 parte col freno a mano tirato Ma i tassi continuano a scendere

(Di domenica 17 marzo 2024) Come le navi portacontainer, l’economia italiana ha iniziato ila rilento. Ilai flussi commerciali nel canale di Suez, il petrolio che continua a rincarare, il taglio deid’interesse rinviato ancora, forse a giugno, sono infatti le cause principali della debolezza del Pil nel primo trimestre dell’anno. Lo rileva Il Centro studi di Confindustria nella sua analisi Congiuntura Flash, secondo cui anche la domanda interna è debole: le vendite al dettaglio a gennaio sono scese (-0,3%) e si registra un lieve calo degli occupati (-0,1%), ma l’andamento di medio termine resta positivo e sostiene i redditi. Dalla revisione Istat la crescita italiana è apparsa più robusta nel 2023 rispetto alle stime precedenti. E se questo è accaduto nonostante la stretta della Bce, e grazie anche al Pnrr, le previsioni sul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BERRETTINI-GASTON – BERRETTINI-CAZAUX 19:29 A brevissimo in campo i giocatori! 19:22 Due partite, quelle precedenti di Berrettini, che non possono ... (oasport)

La Start list completa dello slalom maschile di Saalbach , sede delle finali della Coppa del Mondo 2023/ 2024 di sci alpino. Sulle nevi austriache saranno 25 gli atleti al via per l’ultima prova ... (sportface)

Concorso scuola 2024, tempi e caratteristiche della prova orale - In totale si sono candidati 372.804 aspiranti docenti, con a disposizione soltanto 44.654 posti ripartiti in 15.340 per scuole dell’infanzia e primaria e 29.314 per la secondaria Terminate quelle per ...tg24.sky

Europa League 2023-2024, sorteggio quarti di finale e semifinali: derby Milan-Roma. Atalanta col Liverpool - Peggior sorteggio non poteva capitare alla convalescente Atalanta di Gasperini. I bergamaschi, a secco di vittorie in campionato da quattro partite, spareggio compreso, pescano la squadra favorita per ...stadiosport

Argonaut Manufacturing Services amplia le capacità di riempimento/finitura farmaceutica con un investimento di 45 milioni di dollari da parte di NewVale Capital e Telegraph ... - Argonaut Manufacturing Services (“Argonaut”), un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto nei settori biofarmaceutoco e delle scienze della ...businesswire