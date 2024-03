I nuovi mutui sono più convenienti | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Timidi segnali di allineamento al ribasso deibancari. La prudenza è d'obbligo dopo oltre 30 mesi di rincorsa dei tassi d'interesse. Con batosta economica in dote per gli italiani che, negli anni passati, avevano optato per i “golosi” tassi variabili (vicini allo 0). Salvo poi dover far fronte ad una mazzata con i rincari delle rate mensili. E contorno di salassi micidiali per i conti di famiglie e imprese. Scavallato (ci si augura) il periodo più duro degli aumenti a raffica - innescato dalla politica monetaria anti inflazione della Banca centrale europea- l'Associazione bancaria italiana vede adesso all'orizzonte un ritorno verso valori più sostenibili. Per l'economia nazionale e le famiglie. «I tassi di mercato», puntualizza la consueta nota dell'Abi in occasione della diffusione del rapporto mensile, «stanno anticipando le future decisioni della Bce, quindi ...