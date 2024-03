I migliori vini Coda di Volpe in 4 etichette al di sotto di 20 euro secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 17 marzo 2024) "Minus tamen, caudas vulpium imitata, alopecia". A parlare, o meglio, a scrivere è Plinio il Vecchio, autore di quella che possiamo considerare una formidabile enciclopedia ante-litteram, la Naturalis Historia, opera in 37 libri pubblicata nel 77 d. C. La citazione da cui siamo partiti è contenuta nel XIV libro, dedicato alla vite e al vino; l'autore sta parlando dei vitigni adatti alla coltivazione a pergola e si sofferma sul loro aspetto. Alcune di queste non sono molto belle a vedersi, ma non la vitis alopecis, che ricorda "le code delle volpi". È la prima volta che nella storia viene citata ladi. Questo vitigno quindi, come tanti di quelli campani, ha origini davvero antiche e, come dimostrato, perfettamente attestate. Il problema, quando la storia è così lunga, è legato però alle tante sinonimie che si registrano nel tempo, spesso tra ...