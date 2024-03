I colori del mondo di Alfredo Volpi al Pecci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) C’è chi lo ha paragonato a Giorgio Morandi. Solo che non si stagliano bottiglie nelle sue tele ma serie di bandiere, finestre e case. E colore, tante pennellate di colore. In quelle bandierine stilizzate che sembrano motivi geometrici c’è un po’ della pittura di Paolo Uccello, tanto per dire un maestro del passato a lui caro. C’è ildi, quello delle periferie popolari di San Paolo frequentate da tanti immigrati italiani. È un viaggio alla scoperta del pittore brasiliano, originario di Lucca, la mostra che è aperta al Centrodi Prato fino al 9 giugno. ". Lucca-Sao Paulo (1896-1988)" rappresenta un ponte fra la Toscana e il Brasile nel segno dell’arte contemporanea per segnare una nuova stagione espositiva del Centro, più ...