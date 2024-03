“Houthi | non ci fate paura” L' ammiraglio avvisa i ribelli e frena sui missili all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) Uno scenario internazionale dominato da diversi conflitti. Ed è l'Giuseppe Cavo Dragone, capo di stato maggiore della Difesa, a fare un quadro dei rischi per l'Italia in un'intervista al Corriere della Sera, a partire dalla guerra tra Russia e: “Quello che Putin voleva ottenere, cioè una vittoria in tre giorni, arrivare a Kiev e sovvertire la governance, non è accaduto. Sono passati due anni e tutti i suoi obiettivi strategici sono falliti. Addirittura Finlandia e Svezia sono entrate nell'Alleanza atlantica che ora può contare su 32 Paesi. È vero, adesso è in corso un contro-contrattacco di Mosca, ma fa parte della dinamica degli eventi. L'importante è che non si affievolisca il sostegno internazionale, perché la resistenza e il coraggio del popolo ucraino non sono cambiati, sono gli stessi di due anni fa. ...