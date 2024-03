Horner | la donna lo ha denunciato al comitato etico della Fia Teme che la Red Bull insabbi il caso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilsi arricchisce di nuovi scenari. La Redin queste settimana ha provato a rasserenare l’ambiente dopo le accuse di comportamenti non appropriati (molestie) nei confronti di una dipendente. Il team principal rimane al suo posto, così come Verstappen (almeno per ora) e Helmut Marko. Tuttavia la Bbc rivela che la denunciante si è rivolta direttamente alla Fia dopo il ricorso. “Lanella controversia su Christianha presentato una denuncia ufficiale riguardo al suo comportamento all’organo di governoFormula 1, la Fia“. Lacoinvolta nelsi è rivolta alla Fia La Bbc ha appreso “che la denunciante, che ha accusato il team principalReddi ...