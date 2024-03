Hockey Monza ko in Europa Va avanti Sarzana

(Di domenica 17 marzo 2024) Tutto secondo le previsioni:elimina l’Roller ClubTeamServiceCar e approda alle finali a quattro di Coppa Wse 2024. I liguri, già vittoriosi all’andata 8-1, hanno ribadito la propria superiorità imponendosi 6-3 al PalaBiassono.ha comunque provato a reagire, nel tentativo di spezzare una serie nera lunga ormai sette sconfitte: sei in campionato, l’altra colin Coppa. Il primo tempo si era chiuso sul 2 a 1. Alla rete rossonera di Ortiz, i padroni di casa avevano orgogliosamente risposto con Matteo Galimberti ed Elia Petrocchi. Nella ripresa, però, gli ospiti hanno preso il largo grazie anche a una tripletta dell’inossidabile Domenico Illuzzi, 35 anni. Mercoledì (ore 20.45) si replica sulla Pista Vecchio Mercato di. In questo caso i punti ...

