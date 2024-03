Ho sentito qualcosa perché ci sono caduto sopra | Sinner | la rivelazione dopo la sconfitta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Un campione lo vedi dai dettagli. Jannikha appena perso la semifinale di Indian Wells con Alcaraz ma già pensa a quello che verrà, alla nuova occasione per sfidarlo, batterlo e mettere le mani sul secondo posto nella classifica Atp. Le sue parole a fine garaemblematiche: "Ha cambiato alcune cose tatticamente e dovrò analizzarle per migliorare e provare a batterlo di nuovo". Poi, lo stessoha aggiunto: "Sicuramente non è il finale che volevo, ma giocare contro di lui è sempre dura. Ho provato a giocare un buon tennis, cosa che ho fattottutto nel primo set. Poi ho commesso un paio di errori e l'inerzia è cambiata. Lui ha alzato il livello. È dura da digerire, ma nei prossimi giorni capirò se starò bene fisicamente per il torneo di Miami.davvero felice per Carlos, ...