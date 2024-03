“Ho detto a mio marito che amo darmi piacere con le verdure | lui l’ha presa malissimo” L’esperta risponde | “La sitofilia è comune Prova a coinvolgerlo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Jane Green è un’autrice di best seller che tiene una rubrica sul Daily Mail nella qualeai dubbi e alle domande dei lettori. Stavolta una lettrice che si definisce “donna mortificata”, le ha chiesto un parere su una discussione col. “Sono sposata da tre anni, sto con mioda cinque e abbiamo un rapporto meraviglioso. O almeno, così pensavo. Sono sempre stata un po’ timida nell’esprimermi in camera da letto e mioè sempre stato molto comprensivo, aiutandomi ad essere più aperta sui miei desideri e sulle mie voglie. Non mi ha mai fatto sentire in imbarazzo o vergognare delle mie perversioni“, la prima parte della lettera. Come continua? “Questo fino alla settimana scorsa, quando abbiamo parlato dei nostri desideri e delle nostre fantasie più profonde e mi sono aperta con lui su un feticcio ...