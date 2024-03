Highlights Sinner-Alcaraz 6-1 | 3-6 | 2-6 semifinale Masters 1000 Indian Wells 2024 VIDEO

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilcon glidelladelditra Jannike Carlos, che ha visto la prima sconfitta stagionale dell’azzurro. Lo spagnolo si è infatti imposto con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Con questa vittoriasi assicura anche di mantenere la seconda posizione del ranking mondiale. Di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DELLA PARTITA GLISportFace.

Il video con gli Highlights di Sinner-Shelton , incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 . Un primo set molto lottato e vinto al tie-break, poi Jannik domina la ... (sportface)

Il video con gli Highlights di Sinner-Lehecka , incontro valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 . Vittoria piuttosto agevole per l’azzurro numero tre al mondo, che si ... (sportface)

Sinner-Alcaraz all'ATP Indian Wells, gli orari delle repliche - Non hai visto o vuoi rivedere il match integrale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Indian Wells Nessun problema, Sky resta in campo per permetterti di seguire tutto attraverso ...sport.sky

Pagina 3 | Federer, la frase non lascia dubbi: "Sinner e Alcaraz nei prossimi 2 anni..." - Lo svizzero si racconta quasi due anni dopo essersi ritirato dal tennis: "Negli ultimi tempi è stata dura per il mio ginocchio. Sentivo che la fine si stava avvicinando" ...tuttosport

Sinner-Alcaraz, streaming gratis e diretta TV in chiaro Dove vedere Masters 1000 Indian Wells - Tutte le informazioni per seguire la semifinale del torneo californiano, tra il tennista azzurro e quello spagnolo.news.superscommesse