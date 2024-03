Highlights Sassari-Brescia 106-101 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Grandi emozioni Pala Serradimigni di, nella sfida tra la squadra di Markovic e la capolista. La Dinamo passa all’overtime sulla Germani 106-101, al termine di una grande rimonta nel quarto quarto (sotto 86-76 a 5 dalla fine). Sono 28 con 8 rimbalzi per Diop e 20 per Tyree. Non bastano ai 24 punti con 5 rimbalzi di Massinburg. Ecco glidella partita. SportFace.